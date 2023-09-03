Жительница Екатеринбурга в 2019 году в местном питомнике приобрела котенка породы мейн-кун за 23 тысячи рублей. Животное стало настоящим членом семьи, но через год выяснилось, что у кота серьезные проблемы со здоровьем.

В ходе обследования животного ветеринары обнаружили, что у кота развита диафизарная дисплазия тазобедренного сустава и гипертрофическая кардиомиопатия. Сейчас животное находится на постоянном медикаментозном лечении, ведь эти заболевания начали прогрессировать.

По словам хозяйки кота, во время покупки в питомнике ей сказали, что животное полностью здоровое. Однако данные заболевания не являются приобретенными.

По итогу женщина обратилась в суд с иском в отношении заводчицы. В ходе разбирательства выяснилось, что питомником не были предоставлены покупательнице документы, подтверждающие отсутствие генетических заболеваний и прочие документы о здоровье животного. По решению суда, с питомника будет взыскано 83 тысячи рублей в пользу хозяйки кота.