Жители поселка Исток, входящего в муниципальное образование города Екатеринбург, стали активно жаловаться на старые автобусы Ikarus, припаркованные в одном из переулков. Хозяева частных домов, расположенных на переулке Кадровый, написали жалобу в областную прокуратуру.

Согласно из заявления местных жителей, собственники вышедших из строя автобусов, организовали их несанкционное место хранения. Из автобусов регулярно вытекают жидкости (предположительно, машинное масло), загрязняющие территорию улицы. “Помимо этого, брошенный транспорт является преградой для проезда автомобилей, тем самым нарушает правила безопасности дорожного движения”, – говорится в заявлении граждан.

Кроме того, недовольные жители Истока написали жалобу в региональную автоинспекцию. Но им пришел ответ, что данный транспорт припаркован по правилам. Согласно письменному ответу врио начальника ГИБДД Екатеринбурга Павла Крылова, транспортные средства припаркованы вдоль дороги, в один ряд, параллельно краю проезжей части. Дорожные знаки и разметка, запрещающие стоянку на данном участке дороги отсутствуют. Поэтому в данном случае нет правонарушения.