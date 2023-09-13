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ВС России начали масштабный штурм позиций ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки в ДНР. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Каких-либо подробностей замглавы военного ведомства не сообщила.

Напомним, бои за Авдеевку и Марьинку продолжаются много месяцев. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские боевики сделали все возможное, чтобы выгнать из Авдеевки всех местных жителей, создали им ужасные условия. Поэтому в городе практически не осталось гражданских.

Минобороны РФ информацию о штурме не комментирует.

ВС Украины продолжают контрнаступление, которое даже президент Украины Зеленский считает провальным. Ранее он заявил, что пока Запад определялся, стоит ли отправлять в Киев оружие, российские ВС действовали и успели хорошо подготовиться к отражению атак ВСУ.

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