Российские войска закрепились на Украине из-за медлительности Запада. Он слишком долго размышлял над предоставлением Киеву вооружения и техники, что позволило ВС РФ хорошо подготовиться к контрнаступлению ВСУ, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он признал, что не ожидает хеппи-энда от боевых действий. Вооруженные формирования Украины несут огромные потери, так как российские ВС сумели воспользоваться медлительностью Запада, установили непроходимые минные поля и мощные фортификационные сооружения.

«Мы ждали слишком долго. Мы дали России слишком много времени для подготовки к контрнаступлению», − заявил Зеленский в интервью CNN, фактически обвинив Запад в длительных задержках поставок вооружения.

Ранее Зеленский дал интервью изданию Economist, в котором заявил, что сильно сомневается в поддержке западных стран на прежнем уровне в течение длительного времени.