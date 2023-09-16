Житель Великобритании решил отправиться в путешествие по самым популярным туристическим местам в Европе. Однако большие ожидания от поездки обернулись огромным разочарованием для туриста. О впечатлениях британца после посещения Европы написала в своем материале газета Express.

После посещения Сикстинской капеллы в Ватикане турист из Британии заявил: «Я чувствовал себя скотом в Ватикане. Кажется, я даже ногой ни разу не пошевелил, пока был там. Я просто плыл в огромной массе людей. И темп был слишком быстрым, поэтому я не успел оценить всё, на что смотрел. Это меня возмутило».

Каждый год Сикстинскую капеллу посещает около 30 тысяч туристов из разных стран мира, при этом возле исторической достопримечательности одновременно может оказаться около 2 тысяч туристов. Поэтому насладиться архитектурой практически невозможно.

«Там было так много людей. Я хотел остаться в Сикстинской капелле и полюбоваться росписью на потолке, но меня подталкивали вперёд, и было шумно. Просмотр реликвий и картин был совершенно испорчен», – резюмировал турист.