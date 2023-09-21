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Западная Украина в ночь на 21 сентября попала под удары российских ракет. Так, сообщается о мощных взрывах во Львове и Львовской области.

Глава областной военной администрации Козицкий сообщил, что прилеты зафиксированы в Дрогобычском районе региона. Информация о разрушениях уточняется.

Также минувшей ночью взрывы гремели в Ровном, где в нескольких районах города исчез свет. Сообщалось ранее и об ударах по Винницкой и Хмельницкой областях.

В Шевченковском районе Киева повреждена газовая труба в результате падения обломков ракеты. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявлял также об отключении света и воды в Святошинском р-не.

Воздушная тревога около 5 часов утра была объявлена по всей территории Украины.

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