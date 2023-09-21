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Мощные взрывы прогремели в Дарницком районе Киева после объявления воздушной тревоги. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что сотрудники экстренных служб в срочном порядке едут на место.

Кроме того, Кличко заявил об отключении водоснабжения и электроэнергии в Святошинском районе Киева.

Информация подтверждается украинскими тг-каналами, которые мониторят воздушное пространство. Они сообщали о взрывах не только в Киеве и Киевской области, но еще и в Черкассах. Кроме того, ракетная угроза была объявлена для Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Закарпатской областей.

Главы администраций Львовской и Ровенской областей уже сообщили о взрывах, информация о разрушениях на данный момент уточняется

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