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Гостиница «Центральная» в Черкассах, которая попала под массированный ракетный удар в ночь на 21 сентября, использовалась для размещения иностранных наемников.

Военный корреспондент Александр Коц в своем тг-канале отметил, что ракеты попали точно в намеченную цель, несмотря на работу украинской ПВО.
Военкор Коц: ВС РФ нанесли ракетный удар по гостинице с иностранными наемниками в Черкассах
В Киеве, напомним, заявили о поражении объекта «социальной инфраструктуры». Также появлялась информация о 23 пострадавших и возможном нахождении людей под завалами здания.

В результате массированной атаки ВС РФ поразили и другие военные и промышленные объекты, активно используемые ВСУ. Так, в Виннице удар был нанесен по узловой станции Вапнярка, через которую через Румынию и Молдавию на Украину следуют военные грузы.

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