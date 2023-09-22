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Удары ВС РФ по железнодорожной станции Вапнярка, нанесенные прошлой ночью, позволили создать ВСУ новые проблемы в логистике. Военный эксперт Борис Рожин заявил, что важность этих атак нельзя недооценивать.

Он пояснил, что в СМИ как-то обошли стороной удары по Винницкой области, под которые попала станция Вапнярка. Между тем, она является одним из важных маршрутов поставок оружия на Украину.

«Мы докладывали на основании данных людей из-за линии фронта о задействовании данной железнодорожной ветки для западных поставок военных грузов через Румынию в Молдавию с дальнейшей их переброской на юго-восток Украины», – написал в своем тг-канале аналитик.

Эшелоны с западным вооружением, которое сперва попадало в Румынию, доставлялось в центральную часть Украины именно через узловую и сортировочную станцию Вапнярка в Тульчинском районе. О ее важности несколько раз упоминали европейские политики, комментирующие поставки военной помощи Киеву.

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