В Херсонскую область в зону боевых действий приехали бойцы ЧВК «Вагнер», рассказал порталу Ura.ru военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что официальной информации по этому поводу нет. Подробности переброски «вагнеровцев» к Херсону засекречены. Но бойцы уже на месте и в настоящий момент разбирают сектора для ведения боевых действий.

В настоящий момент на тех позициях, которые занимают бойцы «Вагнера», находятся росгвардейцы. В чем цель переброски ЧВК, пока сказать сложно. Не исключено, что от них требуется усилить оборонительные порядки для отражения украинских атак.

Кроме того, командование может использовать огромный опыт «музыкантов» в ведении городских боев в условиях плотной застройки. Пока они будут находиться в резерве, а с началом наступления моментально к нему подключатся.