Сотрудники «Ленавтодора» подвели итоги нарушений скоростного режима, совершенные в летний период 2023 года. Как и годом ранее первое место в «рейтинге нарушителей» стал водитель автомобиля марки BMW, побив прошлогодний «рекорд» в 203 км/час.

Сообщается, что водитель, управляя кроссовером BMW X5, 21 августа превысил разрешенную скорость движения, разогнавшись до отметки в 225 км/час, на участке КАД Петербурга от Ораниенбаумского проспекта к Гостилицкому шоссе.

При этом еще один водитель автомобиля немецкого бренда BMW разогнался на КАД Петербурга до 219 км/час. Также злостными нарушителями скоростного режима на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга по статистике, кроме владельцев автомобилей BMW, являются любители японских автомобилей марки Subaru.

Сотрудники «Ленавтодора» отметили: «Путают люди гоночные треки с дорогами общего пользования. Поэтому превышение скорости по-прежнему в верху причин списка ДТП».