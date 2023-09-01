Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был похоронен на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге, а командир Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер» – на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. В Сети были опубликованы фотографии их могил.

Известный российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был захоронен рядом с могилой своего отца на Прохоровском кладбище, расположенным на окраине Петербурга.

Похороны командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина прошли на территории военного мемориального кладбища «Пантеон защитников Отечества», расположенного в Мытищах. На территории подмосковного кладбища захоронены военные офицеры высокого ранга, погибшие при защите Родины либо имеющие государственные награды.

Напомним, что Дмитрий Уткин являлся подполковником ГРУ в отставке, принимавшим участие в боевых действиях в Чечне и Сирии. Примечательно, что его позывной «Вагнер» впоследствии стал названием частной военной компании Евгения Пригожина.