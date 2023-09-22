Стоимость новых автомобилей в России достигла своего рекордного уровня. Средняя цена на новое авто летом 2023 года составила 2.3 миллиона рублей. Это на 20% больше стоимости новых машин в начале текущего года.

Журналисты интернет-издания Autonews.ru сделали анализ актуальных предложений на иностранные автомобили таких известных производителей, как BMW, KIA, GEELY. Также специалисты сравнили реальные цены на авто с рекомендованной розничной стоимостью их производителей.

Как выяснилось, реальная стоимость автомобилей в российских салонах на порядок выше значений в официальном прайсе. Всего за год автомобили китайского производителя Geely Automobile значительно подорожали. Так «китаец» Geely Coolray за текущий год подорожал на целых 240 тысяч рублей. Сейчас в столичных автомобильных салонах эту модель предлагают приобрести за 2.45 миллионов рублей. Еще одно популярное китайское авто – Chery Tiggo 7 Pro в российских салонах стоит 2.8 миллионов рублей.

Популярное среди многих российских автолюбителей корейское авто Kia Sportage в России можно купить только в топовом варианте Люкс за 4,34 миллиона рублей.