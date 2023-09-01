В российские школы возвращается начальная военная подготовка, хотя предмет пока находится в разработке. Это решение вызывает определенные вопросы и заботы как у педагогов, так и у участников боевых действий. Недавно
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В российские школы возвращается начальная военная подготовка, хотя предмет пока находится в разработке. Это решение вызывает определенные вопросы и заботы как у педагогов, так и у участников боевых действий.

Недавно глава комитета Госдумы по обороне, Андрей Картаполов, отметил сходство украинских учебников в этой области с программой боевой подготовки Вооруженных сил Советского Союза. Он подчеркнул, что это объясняет, почему на Украине мобилизованных быстро направляют на фронт, так как они имеют определенные навыки и знания.

Однако Картаполов также подчеркнул, что возвращение начальной военной подготовки в российские школы не вызвано только спецификой военных действий, но также изменением условий жизни современных подростков, которые, благодаря более высокому уровню комфорта, могут быть менее готовыми к реальной жизни.

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