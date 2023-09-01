Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что на данный момент в стране дислоцируется более 12 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. По словам Пшидача, страна расширяет потенциал своей
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Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что на данный момент в стране дислоцируется более 12 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. По словам Пшидача, страна расширяет потенциал своей армии, «чтобы никому и никогда даже не пришло в голову попробовать нас дестабилизировать». Он добавил, что их силы пополняют силы союзников.

По словам главы бюро, многие натовские военные теперь дислоцируются на территории Польши на постоянной основе. Что касается «ядерной безопасности», то, как отметил Пшидач, Польша находится под защитой Североатлантического альянса. Он акцентировал внимание на том, что военный блок имеет в своем распоряжении ядерное оружие, так как в его состав включены такие ядерные державы, как США, Франция, Великобритания.

«Это оружие, которое командующий силами НАТО имеет право применить в случае любой нестабильной ситуации», – заявил Пшидач.

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