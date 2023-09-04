В Перми, в школе №12 с углубленным изучением немецкого языка после скандального увольнения директора Елены Ракинцевой был назначен новый руководитель – Алевтина Снигирева. Педагог ранее была директором школьного учреждения «Частная
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В Перми, в школе №12 с углубленным изучением немецкого языка после скандального увольнения директора Елены Ракинцевой был назначен новый руководитель – Алевтина Снигирева. Педагог ранее была директором школьного учреждения «Частная школа Январь».

Напомним, что конфликт в учебном заведении произошел в марте 2023 года после приезда гражданина Германии для участия в принятии экзамена немецкого языка у учеников. Отмечается, что на школьный экзамен явились сотрудники УФСБ по Пермскому краю, а принимавшего экзамены гражданина ФРГ депортировали на родину. Свой визит представители ФСБ объяснили тем, что руководство школы не проинформировало их о приезде в учебное заведение иностранного гостя.

После этого случая в апреле 2023 года произошел новый конфликт. На этот раз Ракинцева отказала ветеранам СВО в проведении уроков в школе патриотического воспитания. Конфликт стал достоянием общественности, и по итогу директор и несколько педагогов школы уволились с места работы.

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