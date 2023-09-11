В Новой Зеландии альпинист в составе группы поднимался на вершину горы Таранаки и неожиданно рухнул вниз. Как позже выяснилось, он потерял равновесие и полетел на землю с высоты в 600 метров.

Другие участники группы сразу заметили падение мужчины и отправились на поиски. Им удалось найти альпиниста, причем в результате падения он получил лишь несколько легких ушибов.

Упавшего мужчину спустили к подножию горы, после чего вызвали помощь. Прибывшие на место врачи и полицейские заявили, что его спасло только чудо. Теплая погода растопила лед, а снег несколько смягчил приземление альпиниста, поэтому он отделался только легким испугом. В любой другой ситуации потеря равновесия вполне могла повлечь за собой летальный исход.