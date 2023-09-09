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Белые медвежата из зоопарка в Новосибирске порадовали посетителей своей активностью. Белка и Стрелка были в очень игривом настроении и хотели поиграть со своей матерью, Гердой. Однако медведица решила проигнорировать желание своих медвежат. Но медвежата не растерялись, а принялись играть с имеющимися у них реквизитами – большими шарами и красной лейкой.

Поочередно Белка и Стрелка прыгали в воду с лейкой в зубах и играли с шарами. Видео, которое попало в Сеть, было снято одной из постоянных посетительниц зоопарка. На видеозаписи можно увидеть, как медвежата активно прыгают в воду, играя с реквизитами. А на фоне слышны бурные аплодисменты посетителей зоопарка.

«Лейка поломанная, помятая, но такая любимая, не выпускает ее из лап. Обе девочки — подростки, поумнели, игры всё более интересны у них», – написал один из комментаторов под видеозаписью игры медвежат, размещенной на You-Tube-канале.

Напомним, что в декабре 2022 года медведица из новосибирского зоопарка Герда родила двоих медвежат женского пола, которых сотрудники зоопарка назвали Белкой и Стрелкой.

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