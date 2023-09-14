Команда инженеров из Красноярска работает над проектом создания нового отечественного внедорожника под названием Visuva с необычным внешним видом. Разработчики планировали создать автомобиль для удовлетворения собственных нужд, однако в процессе работы над проектом решили наладить выпуск автомобиля для продажи.

Проект предусматривает создание трехдверного внедорожника с возможностью кастомизации под потребности конкретного клиента, на котором будет комфортно передвигаться, как в городской черте, так и вне дорог общего пользования.

На данный момент рабочий прототип автомобиля еще не создан, однако в Сети появились первые рендеры будущего внедорожника. По словам разработчиков, в основе автомобиля будет лежать мощная рама с каркасом безопасности из алюминиевых труб. При этом силовой агрегат для будущего отечественного внедорожника планируют позаимствовать у китайской компании Great Wall мощностью в 345 лошадиных сил.