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Команда инженеров из Красноярска работает над проектом создания нового отечественного внедорожника под названием Visuva с необычным внешним видом. Разработчики планировали создать автомобиль для удовлетворения собственных нужд, однако в процессе работы над проектом решили наладить выпуск автомобиля для продажи.

Проект предусматривает создание трехдверного внедорожника с возможностью кастомизации под потребности конкретного клиента, на котором будет комфортно передвигаться, как в городской черте, так и вне дорог общего пользования.

На данный момент рабочий прототип автомобиля еще не создан, однако в Сети появились первые рендеры будущего внедорожника. По словам разработчиков, в основе автомобиля будет лежать мощная рама с каркасом безопасности из алюминиевых труб. При этом силовой агрегат для будущего отечественного внедорожника планируют позаимствовать у китайской компании Great Wall мощностью в 345 лошадиных сил.

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