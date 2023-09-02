В Каменске-Уральском Свердловской области после посвященной Дню Знаний школьной линейки умер один из учеников. Известно, что он вместе с компанией друзей собирался сразу после торжественного мероприятия отправиться погулять. Внезапно ему
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В Каменске-Уральском Свердловской области после посвященной Дню Знаний школьной линейки умер один из учеников.

Известно, что он вместе с компанией друзей собирался сразу после торжественного мероприятия отправиться погулять. Внезапно ему стало плохо. Окружающие заметили это и пытались спасти школьника, но сделать этого не смогли. Он скончался еще до приезда «Скорой помощи».

Следствие предполагает, что ученик вдохнул газ из баллончика, который находился в его кармане.

«Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, 2008 года рождения, предположительно, в результате вдыхания паров газа», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, в августе в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней Даны Ильиных, которая возвращалась домой с электрички. В настоящий момент задержан подозреваемый в ее убийстве, который преследовал девушку на велосипеде.

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