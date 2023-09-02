В Каменске-Уральском Свердловской области отправили в СИЗО велосипедиста, который преследовал 16-летнюю школьницу в ночь ее гибели. По решению суда Эдуард Голиков будет находиться в следственном изоляторе до 10 октября. Тело
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В Каменске-Уральском Свердловской области отправили в СИЗО велосипедиста, который преследовал 16-летнюю школьницу в ночь ее гибели. По решению суда Эдуард Голиков будет находиться в следственном изоляторе до 10 октября.

Тело девушки было обнаружено 10 августа в канаве в лесу. Волонтеры по просьбе отца Даны Ильиных собрали записи камер видеонаблюдения и вышли на велосипедиста, ехавшего прямо за девушкой.

Преследователь сейчас заявляет, что его с Даной маршруты просто совпали, он отрицает свою вину. Однако выяснилось, что именно он забрал пропавший телефон школьницы, пишет издание «Коммерсантъ».

Голиков пояснил, что увидел девушку в канаве без движения и забрал ее телефон. После этого он испугался проблем и закопал гаджет, надеясь, что никто его не найдет.

Стоит упомянуть, что на теле девушки не было обнаружено следов насилия, из-за чего первой версией было ее отравление. Но после экспертизы могли быть обнаружены повреждения, указывающие на умышленное убийство. Не исключено, что именно поэтому суд принял решение отправить велосипедиста под стражу.

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