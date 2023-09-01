Велосипедист, которого подозревают в убийстве школьницы из Каменска-Уральского, показал следователям, куда спрятал телефон девочки. При этом он отрицает свою причастность к убийству, рассказал «Коммерсантъ». По словам мужчины, девочка почувствовала себя
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Велосипедист, которого подозревают в убийстве школьницы из Каменска-Уральского, показал следователям, куда спрятал телефон девочки. При этом он отрицает свою причастность к убийству, рассказал «Коммерсантъ».

По словам мужчины, девочка почувствовала себя плохо и легла в канаву. Он забрал у нее телефон и сбежал. Но затем подумал, что из-за гаджета может столкнуться с серьезными проблемами и закопал устройство.

Напомним, тело 16-летней Даны Ильиных нашли в канаве на другой день. Изначально ее отец говорил о смерти из-за передозировки наркотиков, однако затем вместе с волонтерами просмотрел записи камер видеонаблюдения. На них велосипедист длительное время ехал вслед за школьницей. Сам он утверждает, что их маршруты совпали случайно.

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