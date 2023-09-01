В деле об убийстве 16-летней Даны Ильиных появился главный подозреваемый. Речь о том самом мужчине, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Портал Е1 со ссылкой на свои источники сообщил, что подозреваемый – это 34 летний Эдуард Голиков. На кадрах записи хорошо видно, как он едет за девушкой на велосипеде довольно длительное время. При этом после задержания Голиков заявил, что вообще не видел Дану Ильиных в тот день. Правоохранители намерены проверить его на детекторе лжи.

В настоящий момент остается множество вопросов по этому преступлению. Школьница из Каменска-Уральского была найдена мертвой, но следов насилия и какого-либо криминала полиция не обнаружила. Загадочным является и ее обращение к жителям города с просьбой «не убивать и не насиловать», чтобы она спокойно могла дойти домой. Канал, в котором появилось это сообщение, позже был удален, а телефон пропал.

Следователи заявили, что у велосипедиста обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Не исключено, что речь идет именно о телефоне девушки, но и это лишь предположение. Поэтому остается внимательно следить за ходом следствия и надеяться, что истина будет установлена.