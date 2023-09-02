31 августа умерла актриса Людмила Мелешко. Она хорошо известна российским зрителям по сериалу «Каменская-2».

Впервые актриса появилась на экранах в фильме «Половодье» с Артемом Иноземцевым, Натальей Егоровой и Натальей Вавиловой, снятом в 1981 году на киностудии «Беларусьфильм». Еще через год она сыграла с Антоном Стебловым и Валентиной Талызиной в картине «Культпоход в театр», а в 1983 году исполнила роль учительницы музыки в детском кино «Как я был вундеркиндом».

Последней актерской работой Мелешко стал фильм «Темная ночь» (2004 год) режиссера Дмитрия Астрахана.

Причины смерти актрисы в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, 26 августа умер режиссер Глеб Панфилов, который лишь на 7 месяцев пережил свою супругу Инну Чурикову. Ему было 89 лет, причиной смерти стал второй инсульт.