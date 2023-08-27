Прославленный сценарист, режиссер и актер Глеб Панфилов скончался в 89-летнем возрасте. Сейчас о возможной причине смерти известно лишь то, что 11 августа он попал в больницу с ишемическим инсультом. Соболезнования
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Прославленный сценарист, режиссер и актер Глеб Панфилов скончался в 89-летнем возрасте. Сейчас о возможной причине смерти известно лишь то, что 11 августа он попал в больницу с ишемическим инсультом.

Соболезнования родным и близким режиссера уже выразили театр «Ленком» и киностудия «Ленфильм». Глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что не в состоянии поверить в смерть сверхгениального Глеба Панфилова.

Среди хорошо известных фильмов режиссера и сценариста значатся «В огне брода нет», «Васса», «Иван Денисович», «В круге первом», «Вокзал для двоих», «Земля Санникова», «Утомленные солнцем 2» и многие другие.

Напомним, в январе 2023 года умерла супруга Панфилова Инна Чурикова. В «Ленкоме» написали, что теперь режиссер «ушел к своей любимой Инне».

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