На День знаний 1-го сентября в Сети огромную популярность получил ролик, снятый в Уфе, в котором девочка идет в первый класс с сумкой службы доставки еды Delivery Club вместо школьного ранца. При этом в комментариях многие пользователи решил, что семья девочки не может себе позволить приобрести нормальный рюкзак для школы и даже начали предлагать свою помощь.

Однако в действительности оказалось, что девочка из вполне обеспеченной семьи. Ее отец владеет цветочным магазином. По его словам, на кануне каждого праздника он пытается придумать сюжет для вирусного видео, поэтому опубликованный в Сети ролик является постановочным.

Причем его дочь полностью разделяет идеи своего отца и уже стала героиней нескольких роликов, набравших большое количество просмотров в Сети. Отец рассказал, что в его магазине без дела лежала сумка службы доставки еды, которую давно оставил бывший сотрудник. Поэтому он решил отправить в школу свою дочь с ней вместо школьного ранца. Но он признался, что, дойдя до ворот школы, он забрал у нее пустую сумку и отдал ей школьный рюкзак.