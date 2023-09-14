Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно недавно опубликованным данным, российский автомобиль «Буханка» по-прежнему остается одним из самых популярных коммерческих автомобилей в стране. По последней версии этой модели было продано около 700 автомобилей за последний отчетный период.

Эта высокая популярность может быть связана с адаптацией автомобиля к российским дорогам, поскольку он хорошо справляется с бездорожьем. Недавно «Буханка» также отметила свой 65-летний юбилей, и в рамках этого события была выпущена лимитированная версия автомобиля. В этой новой модификации доступны необычные цветовые варианты кузова, экспедиционный багажник, специальные шины для бездорожья, увеличенный аккумулятор и выносной кронштейн для запасного колеса. Также при покупке можно заказать блокируемый дифференциал.

Интересно, что стоимость базовой версии «Буханки» с 2015 года выросла почти в 3 раза, с 524 900 рублей до текущего уровня.

Вам может понравиться

Посадивший Airbus в поле под Новосибирском оказался потомственным летчиком

Командиром Airbus A320, который экстренно приземлился в поле в районе села Убинское в Новосибирской области, оказался 32-летний Сергей Белов, а в роли второго пилота выступил Эдуард Семенов. Важно отметить, что

Какие виды спорта появятся в будущем

Развитие технологий меняет спорт. В недалеком будущем появятся новые виды соревнований. Координатор Российской ассоциации футурологов Константин Фрумкин считает, что спорт будет включать соревнования между устройствами, фактически между командами разработчиков, пишет

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что у ВСУ закончились все силы

Экс-разведчик США, Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в исключительно тяжелом положении и испытывают серьезные трудности в продолжении боевых действий. Он утверждает,