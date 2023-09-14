Согласно недавно опубликованным данным, российский автомобиль «Буханка» по-прежнему остается одним из самых популярных коммерческих автомобилей в стране. По последней версии этой модели было продано около 700 автомобилей за последний отчетный период.

Эта высокая популярность может быть связана с адаптацией автомобиля к российским дорогам, поскольку он хорошо справляется с бездорожьем. Недавно «Буханка» также отметила свой 65-летний юбилей, и в рамках этого события была выпущена лимитированная версия автомобиля. В этой новой модификации доступны необычные цветовые варианты кузова, экспедиционный багажник, специальные шины для бездорожья, увеличенный аккумулятор и выносной кронштейн для запасного колеса. Также при покупке можно заказать блокируемый дифференциал.

Интересно, что стоимость базовой версии «Буханки» с 2015 года выросла почти в 3 раза, с 524 900 рублей до текущего уровня.