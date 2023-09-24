В течение пяти лет счастливому обладателю внедорожника Tank 300 придется выложить на его содержание 2,3 миллиона рублей. Это больше половины стоимости автомобиля, который продается в базовой модификации за 4,1 млн, рассказали эксперты портала «Цена авто».

Они пояснили, что 1,2 миллиона уйдет на приобретение полиса КАСКО. Профилактическое и сервисное обслуживание, устранение мелких неполадок и замена расходников обойдутся почти в 270 тысяч рублей.

Также примерно 635,7 руб. уйдет на приобретение топлива для внедорожника TANK 300.

Аналитики проводили расчеты на примере столичного автолюбителя в возрасте около 35 лет, имеющего 10-летний стаж вождения. Предполагается также, что владелец внедорожника ежегодно будет проезжать на нем 20 тысяч километров.