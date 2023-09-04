Многие поколения обычное погребение считалось классикой и наиболее правильным мероприятием в религиозном аспекте. Но все больше людей в Санкт-Петербурге делают выбор в пользу кремации. Это обусловлено многими факторами, которые будут рассмотрены в статье чуть ниже.

Выгоды мероприятия

Кремация – это процесс утилизации тела умершего с помощью высоких температур. Сейчас процедура становится все более популярной в Северной столице и во всем мире. Рассмотрим топ-7 причин, почему мероприятие становится все более популярным:

Экономия денег. Кремация значительно дешевле, чем традиционные похороны. Нет необходимости покупать гроб, могилу и проводить дорогостоящую церемонию.

Экономия места. Питер — один из самых населенных городов в России, места на кладбищах становятся все дороже. Процедура не требует места на кладбище, поэтому многие люди предпочитают этот вариант.

Гибкость. После сожжения тела можно удобно распределить останки умершего между несколькими родственниками или хранить их дома в церемониальной урне. Это позволяет сохранить близкое отношение с покойным и сделать переживание гораздо менее тяжелым.

Экологические соображения. Кремация тала более экологически чистым вариантом, чем традиционное погребение, так как не требует применения химических веществ и других материалов, которые могут загрязнять окружающую среду.

Сохранение традиций. В некоторых культурах процедура была традиционным способом прощания с умершим. В Санкт-Петербурге проживает много представителей разных культур, которые предпочитают этот вариант, как часть своих религиозных обрядов.

Безопасность. Мероприятие стало более безопасным способом прощания с усопшим, чем традиционное погребение, так как уменьшает риск передачи инфекций и болезней.

Личный выбор. Решение, как прощаться с близким, остается за семьей умершего. Кремация дает больше свободы выбора в том, как проводить похороны, и многие семьи в Северной столице предпочитают этот вариант.

Суммируя вышеперечисленные причины, можно заключить, что мероприятие становится все более популярным в Северной столице и в других городах России. Это связано с экономической выгодой, экологической безопасностью, сохранением традиций и свободой выбора в проведении похорон.

Где можно заказать процедуру

Важно помнить, что выбор крематория должен основываться не только на цене, но и на репутации и качестве услуг. Важнее всего рассматривать проверенную и лицензированную компанию с хорошей репутацией, такую как ООО «Городская ритуальная служба», которая поможет проститься с близким человеком. Компания актуальна благодаря высокому сервису и качеству своих услуг.

Важно понимать, что выбор определенной фирмы поможет провести церемонию так, как хочется близким усопшего. Это очень важно с эстетической точки зрения. Не нужно торопиться в этом вопросе. Решение должно приниматься в кругу семьи. Прах усопшего можно развеять там, где указано в завещании или хранить дома. Это позволит немного облегчить страдания и утешит во время печали.