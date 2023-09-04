Многие поколения обычное погребение считалось классикой и наиболее правильным мероприятием в религиозном аспекте. Но все больше людей в Санкт-Петербурге делают выбор в пользу кремации. Это обусловлено многими факторами, которые будут
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Многие поколения обычное погребение считалось классикой и наиболее правильным мероприятием в религиозном аспекте. Но все больше людей в Санкт-Петербурге делают выбор в пользу кремации. Это обусловлено многими факторами, которые будут рассмотрены в статье чуть ниже.

Выгоды мероприятия

Кремация – это процесс утилизации тела умершего с помощью высоких температур. Сейчас процедура становится все более популярной в Северной столице и во всем мире. Рассмотрим топ-7 причин, почему мероприятие становится все более популярным:

  • Экономия денег. Кремация значительно дешевле, чем традиционные похороны. Нет необходимости покупать гроб, могилу и проводить дорогостоящую церемонию.
  • Экономия места. Питер — один из самых населенных городов в России, места на кладбищах становятся все дороже. Процедура не требует места на кладбище, поэтому многие люди предпочитают этот вариант.
  • Гибкость. После сожжения тела можно удобно распределить останки умершего между несколькими родственниками или хранить их дома в церемониальной урне. Это позволяет сохранить близкое отношение с покойным и сделать переживание гораздо менее тяжелым.
  • Экологические соображения. Кремация тала более экологически чистым вариантом, чем традиционное погребение, так как не требует применения химических веществ и других материалов, которые могут загрязнять окружающую среду.
  • Сохранение традиций. В некоторых культурах процедура была традиционным способом прощания с умершим. В Санкт-Петербурге проживает много представителей разных культур, которые предпочитают этот вариант, как часть своих религиозных обрядов.
  • Безопасность. Мероприятие стало более безопасным способом прощания с усопшим, чем традиционное погребение, так как уменьшает риск передачи инфекций и болезней.
  • Личный выбор. Решение, как прощаться с близким, остается за семьей умершего. Кремация дает больше свободы выбора в том, как проводить похороны, и многие семьи в Северной столице предпочитают этот вариант.

Суммируя вышеперечисленные причины, можно заключить, что мероприятие становится все более популярным в Северной столице и в других городах России. Это связано с экономической выгодой, экологической безопасностью, сохранением традиций и свободой выбора в проведении похорон.

Где можно заказать процедуру

Важно помнить, что выбор крематория должен основываться не только на цене, но и на репутации и качестве услуг. Важнее всего рассматривать проверенную и лицензированную компанию с хорошей репутацией, такую как ООО «Городская ритуальная служба», которая поможет проститься с близким человеком. Компания актуальна благодаря высокому сервису и качеству своих услуг.

Важно понимать, что выбор определенной фирмы поможет провести церемонию так, как хочется близким усопшего. Это очень важно с эстетической точки зрения. Не нужно торопиться в этом вопросе. Решение должно приниматься в кругу семьи. Прах усопшего можно развеять там, где указано в завещании или хранить дома. Это позволит немного облегчить страдания и утешит во время печали.

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