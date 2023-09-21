ВРЕМЯ
читать 3 минуты
Автор
Теги
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Грузия — одна из самых удивительных стран Европы. В ней сочетается уникальная историческая ценность, невероятная культура, кухня и традиции виноделия, туризм на морском побережье и в горах, прекрасная флора и фауна.

Страна с лояльным налогообложением и минимальной ставкой для малого бизнеса, наличием свободных индустриальных и виртуальной зон ежегодно привлекает предпринимателей и фрилансеров со всего мира.

Топ-5 направлений для ИП:

  1. Экскурсионные туры и услуги гида.

  2. Аренда различного оборудования для отдыха и туризма.

  3. Виноделие.

  4. Молочная продукция.

  5. Кафе, бары и рестораны.

Топ-5 сфер деятельности для малого бизнеса в Грузии

Источник: pbservices.ge

Как выбрать подходящий вид деятельности в Грузии?

Так как регистрация бизнеса в Грузии проходит всего за 1 рабочий день при наличии загранпаспорта, следует сначала выбрать для себя подходящую нишу, которая будет приносить доход.

Следует исходить:

  1. Из бюджета. Чем больше средств, тем больше возможностей для рекламы, выбора месторасположения и т.д.

  2. Составленного плана. Он должен включать шаги по открытию, планирование распределения средств, рекламу и т.д.

  3. Собственных навыков и знаний. Сфера в которой у вас есть опыт и знания будет самой прибыльной, так как вам известны все тонкости направления.

  4. Соответствия места выбранной деятельности. Для туристических регионов следует выбирать места максимально приближенные к скоплению отдыхающих.

  5. Необходимости находится в стране. Льготный налоговый режим для малого бизнеса и IT-сферы привлекает огромное количество фрилансеров, которые могут работать в любой точке мира.

Как оценить перспективы вашей ниши в Грузии?

  • Проанализировать самые популярные сферы деятельности, которые вам под силу.

  • Выбрать регион с хорошими перспективами, где направление имеет наименьшую конкуренцию.

  • Учитывать сезонность. Зависит от прибыли некоторых типов деятельности по сезонам и периодам простоя.

  • Быть готовым столкнуться с периодом пониженного спроса на услуги.

  • Выбирать лучшие налоговые условия. В Грузии существуют свободные индустриальные и виртуальная зона (для IT).

Шаги к открытию малого бизнеса в Грузии

Топ-5 сфер деятельности для малого бизнеса в Грузии

Источник: pbservices.ge

  1. Консультация со специалистами, такими как в PB Services, для уточнения всех этапов процедуры.

  2. Сбор и подготовка документации. Она должна быть с переводом на грузинский язык с нотариальным заверением.

  3. Личное посещение Дома Юстиции для открытия ИП или удаленно по доверенности.

  4. Заявление в личном кабинете налогоплательщика (по выданному логину и паролю) на получение статуса малого бизнеса.

Процедура регистрации бизнеса в Грузии

Регистрация ИП проходит за 1 рабочий день. Сборы составят для стандартного оформления — 25 лари, а для ускоренного — 75 лари. За дополнительную плату (75 лари) можно получить свидетельство о регистрации малого бизнеса на английском языке.

Для удаленной процедуры открытия понадобится нотариально оформленная доверенность и заверенная копия загранпаспорта заявителя по месту нахождения.

Разбираем возможности малого бизнеса в Грузии

Значительное упрощение системы налогообложения способствует активному развитию предпринимательства в регионе. При доходе до 500 тысяч лари в год, налог составляет всего 1%. К тому же в стране нет ограничения для иностранцев, стремящихся развивать свой бизнес в Грузии.

Многие ниши, которые в других странах уже практически полностью заняты, здесь только на начальном этапе. Возможности для развития не ограничено, особенно учитывая наличия виртуальной зоны для IT-сектора и наличие СИЗ.

Топ-5 сфер деятельности для малого бизнеса в Грузии

Источник: pbservices.ge

Потенциал малого бизнеса в Грузии

Активное развитие туризма в регионе открывает просто огромные перспективы для малого бизнеса. Появляются все новые реализованные идеи, которые быстро становятся популярными:

  • сувенирная продукция;

  • аренда оборудования для дайвинга, парашютного спорта, подъема в горы, походов;

  • услуги гида и проведение экскурсий по достопримечательностям;

  • продажа молочной продукции;

  • мастер-классы;

  • творческие студии по виноделию, гончарному мастерству и др.;

  • продажа свежих сухофруктов;

  • рестораны, кафе, бары;

  • организация детских праздников, игровых комнат и развлекательных мероприятий;

  • услуги риелтора и многое другое.

Преимущества грузинского рынка для малого бизнеса

  1. Наличие свободных индустриальных зон.

  2. Виртуальные зоны для IT.

  3. Минимальные налоги для малого и микробизнеса ㅡ 0-1%.

  4. Льготное налогообложение для компаний-нерезидентов.

  5. Активно развивающаяся экономика и удобное расположение страны.

Особенности регистрации ИП в Грузии

Процедура открытия собственного бизнеса в стране максимально упрощена даже для иностранцев, не являющихся резидентами:

  • Минимальный пакет документов ㅡ загранпаспорт, сим-карта, юридический адрес, электронная почта и квитанции уплаченных сборов.

  • Возможность удаленного открытия через посредника по нотариально заверенной доверенности.

  • Открытие ИП занимает не более 1 рабочего дня.

  • Автоматическая регистрация в налоговой службе онлайн.

Лучшие виды деятельности для ИП в Грузии

  1. Туризм. Самая перспективная отрасль, включает огромное количество направлений.

  2. Недвижимость. Сдача в аренду квартир, апартаментов, домов и помещений для бизнеса.

  3. Грузоперевозки.

  4. Криптообменники.

  5. Строительство.

  6. Торговля и т.д.

Советы по выбору вида деятельности для ИП

  1. Выбирайте знакомое и понятное направление для ИП, где есть наработанный опыт.

  2. Оценивайте не только перспективы, но и риски.

  3. Тщательно выбирайте регион.

  4. Ознакомьтесь с налоговыми льготами и возможностями.

  5. Детально изучите сроки отчетности и декларирования доходов.

  6. Ознакомьтесь с возможными штрафами.

Как проанализировать рынок перед открытием ИП?

  • Определить деятельность пользующуюся спросом.

  • Оценить конкуренцию.

  • Найти недостатки и предложить свои новаторские идеи.

  • Правильно выбирать место для бизнеса.

  • Изучать тренды и новаторские идеи, набирающие обороты в других странах.

Квалифицированная помощь в подготовке документов и открытии ИП значительно сократит ваше время на поиск нужной информации. Специалисты PB Services оказывают полное сопровождение на всех этапах открытия бизнеса в Грузии.

Вам может понравиться

Что нужно учесть при выборе памятника на могилу

Памятник на могилу должен быть не только красивым, но и гармоничным, соответствующим месту, где он будет установлен. Выбор памятника зависит от нескольких факторов, например: места установки, бюджета, количества надгробий на

Функционально адаптационная теория стресса (ФАТС): инновационная теория о стрессе и борьбе

Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни и оказывает серьезное влияние на здоровье и благополучие человека. Традиционные теории о стрессе сосредотачиваются либо на физиологических, либо на психологических аспектах. Недавно была предложена