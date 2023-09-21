Грузия — одна из самых удивительных стран Европы. В ней сочетается уникальная историческая ценность, невероятная культура, кухня и традиции виноделия, туризм на морском побережье и в горах, прекрасная флора и фауна.
Страна с лояльным налогообложением и минимальной ставкой для малого бизнеса, наличием свободных индустриальных и виртуальной зон ежегодно привлекает предпринимателей и фрилансеров со всего мира.
Топ-5 направлений для ИП:
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Экскурсионные туры и услуги гида.
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Аренда различного оборудования для отдыха и туризма.
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Виноделие.
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Молочная продукция.
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Кафе, бары и рестораны.
Источник: pbservices.ge
Как выбрать подходящий вид деятельности в Грузии?
Так как регистрация бизнеса в Грузии проходит всего за 1 рабочий день при наличии загранпаспорта, следует сначала выбрать для себя подходящую нишу, которая будет приносить доход.
Следует исходить:
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Из бюджета. Чем больше средств, тем больше возможностей для рекламы, выбора месторасположения и т.д.
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Составленного плана. Он должен включать шаги по открытию, планирование распределения средств, рекламу и т.д.
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Собственных навыков и знаний. Сфера в которой у вас есть опыт и знания будет самой прибыльной, так как вам известны все тонкости направления.
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Соответствия места выбранной деятельности. Для туристических регионов следует выбирать места максимально приближенные к скоплению отдыхающих.
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Необходимости находится в стране. Льготный налоговый режим для малого бизнеса и IT-сферы привлекает огромное количество фрилансеров, которые могут работать в любой точке мира.
Как оценить перспективы вашей ниши в Грузии?
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Проанализировать самые популярные сферы деятельности, которые вам под силу.
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Выбрать регион с хорошими перспективами, где направление имеет наименьшую конкуренцию.
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Учитывать сезонность. Зависит от прибыли некоторых типов деятельности по сезонам и периодам простоя.
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Быть готовым столкнуться с периодом пониженного спроса на услуги.
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Выбирать лучшие налоговые условия. В Грузии существуют свободные индустриальные и виртуальная зона (для IT).
Шаги к открытию малого бизнеса в Грузии
Источник: pbservices.ge
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Консультация со специалистами, такими как в PB Services, для уточнения всех этапов процедуры.
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Сбор и подготовка документации. Она должна быть с переводом на грузинский язык с нотариальным заверением.
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Личное посещение Дома Юстиции для открытия ИП или удаленно по доверенности.
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Заявление в личном кабинете налогоплательщика (по выданному логину и паролю) на получение статуса малого бизнеса.
Процедура регистрации бизнеса в Грузии
Регистрация ИП проходит за 1 рабочий день. Сборы составят для стандартного оформления — 25 лари, а для ускоренного — 75 лари. За дополнительную плату (75 лари) можно получить свидетельство о регистрации малого бизнеса на английском языке.
Для удаленной процедуры открытия понадобится нотариально оформленная доверенность и заверенная копия загранпаспорта заявителя по месту нахождения.
Разбираем возможности малого бизнеса в Грузии
Значительное упрощение системы налогообложения способствует активному развитию предпринимательства в регионе. При доходе до 500 тысяч лари в год, налог составляет всего 1%. К тому же в стране нет ограничения для иностранцев, стремящихся развивать свой бизнес в Грузии.
Многие ниши, которые в других странах уже практически полностью заняты, здесь только на начальном этапе. Возможности для развития не ограничено, особенно учитывая наличия виртуальной зоны для IT-сектора и наличие СИЗ.
Источник: pbservices.ge
Потенциал малого бизнеса в Грузии
Активное развитие туризма в регионе открывает просто огромные перспективы для малого бизнеса. Появляются все новые реализованные идеи, которые быстро становятся популярными:
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сувенирная продукция;
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аренда оборудования для дайвинга, парашютного спорта, подъема в горы, походов;
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услуги гида и проведение экскурсий по достопримечательностям;
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продажа молочной продукции;
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мастер-классы;
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творческие студии по виноделию, гончарному мастерству и др.;
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продажа свежих сухофруктов;
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рестораны, кафе, бары;
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организация детских праздников, игровых комнат и развлекательных мероприятий;
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услуги риелтора и многое другое.
Преимущества грузинского рынка для малого бизнеса
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Наличие свободных индустриальных зон.
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Виртуальные зоны для IT.
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Минимальные налоги для малого и микробизнеса ㅡ 0-1%.
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Льготное налогообложение для компаний-нерезидентов.
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Активно развивающаяся экономика и удобное расположение страны.
Особенности регистрации ИП в Грузии
Процедура открытия собственного бизнеса в стране максимально упрощена даже для иностранцев, не являющихся резидентами:
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Минимальный пакет документов ㅡ загранпаспорт, сим-карта, юридический адрес, электронная почта и квитанции уплаченных сборов.
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Возможность удаленного открытия через посредника по нотариально заверенной доверенности.
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Открытие ИП занимает не более 1 рабочего дня.
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Автоматическая регистрация в налоговой службе онлайн.
Лучшие виды деятельности для ИП в Грузии
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Туризм. Самая перспективная отрасль, включает огромное количество направлений.
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Недвижимость. Сдача в аренду квартир, апартаментов, домов и помещений для бизнеса.
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Грузоперевозки.
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Криптообменники.
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Строительство.
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Торговля и т.д.
Советы по выбору вида деятельности для ИП
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Выбирайте знакомое и понятное направление для ИП, где есть наработанный опыт.
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Оценивайте не только перспективы, но и риски.
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Тщательно выбирайте регион.
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Ознакомьтесь с налоговыми льготами и возможностями.
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Детально изучите сроки отчетности и декларирования доходов.
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Ознакомьтесь с возможными штрафами.
Как проанализировать рынок перед открытием ИП?
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Определить деятельность пользующуюся спросом.
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Оценить конкуренцию.
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Найти недостатки и предложить свои новаторские идеи.
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Правильно выбирать место для бизнеса.
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Изучать тренды и новаторские идеи, набирающие обороты в других странах.
Квалифицированная помощь в подготовке документов и открытии ИП значительно сократит ваше время на поиск нужной информации. Специалисты PB Services оказывают полное сопровождение на всех этапах открытия бизнеса в Грузии.