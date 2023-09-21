Грузия — одна из самых удивительных стран Европы. В ней сочетается уникальная историческая ценность, невероятная культура, кухня и традиции виноделия, туризм на морском побережье и в горах, прекрасная флора и фауна.

Страна с лояльным налогообложением и минимальной ставкой для малого бизнеса, наличием свободных индустриальных и виртуальной зон ежегодно привлекает предпринимателей и фрилансеров со всего мира.

Топ-5 направлений для ИП:

Экскурсионные туры и услуги гида. Аренда различного оборудования для отдыха и туризма. Виноделие. Молочная продукция. Кафе, бары и рестораны.

Источник: pbservices.ge

Как выбрать подходящий вид деятельности в Грузии?

Так как регистрация бизнеса в Грузии проходит всего за 1 рабочий день при наличии загранпаспорта, следует сначала выбрать для себя подходящую нишу, которая будет приносить доход.

Следует исходить:

Из бюджета. Чем больше средств, тем больше возможностей для рекламы, выбора месторасположения и т.д. Составленного плана. Он должен включать шаги по открытию, планирование распределения средств, рекламу и т.д. Собственных навыков и знаний. Сфера в которой у вас есть опыт и знания будет самой прибыльной, так как вам известны все тонкости направления. Соответствия места выбранной деятельности. Для туристических регионов следует выбирать места максимально приближенные к скоплению отдыхающих. Необходимости находится в стране. Льготный налоговый режим для малого бизнеса и IT-сферы привлекает огромное количество фрилансеров, которые могут работать в любой точке мира.

Как оценить перспективы вашей ниши в Грузии?

Проанализировать самые популярные сферы деятельности, которые вам под силу.

Выбрать регион с хорошими перспективами, где направление имеет наименьшую конкуренцию.

Учитывать сезонность. Зависит от прибыли некоторых типов деятельности по сезонам и периодам простоя.

Быть готовым столкнуться с периодом пониженного спроса на услуги.

Выбирать лучшие налоговые условия. В Грузии существуют свободные индустриальные и виртуальная зона (для IT).

Шаги к открытию малого бизнеса в Грузии

Источник: pbservices.ge

Консультация со специалистами, такими как в PB Services, для уточнения всех этапов процедуры. Сбор и подготовка документации. Она должна быть с переводом на грузинский язык с нотариальным заверением. Личное посещение Дома Юстиции для открытия ИП или удаленно по доверенности. Заявление в личном кабинете налогоплательщика (по выданному логину и паролю) на получение статуса малого бизнеса.

Процедура регистрации бизнеса в Грузии

Регистрация ИП проходит за 1 рабочий день. Сборы составят для стандартного оформления — 25 лари, а для ускоренного — 75 лари. За дополнительную плату (75 лари) можно получить свидетельство о регистрации малого бизнеса на английском языке.

Для удаленной процедуры открытия понадобится нотариально оформленная доверенность и заверенная копия загранпаспорта заявителя по месту нахождения.

Разбираем возможности малого бизнеса в Грузии

Значительное упрощение системы налогообложения способствует активному развитию предпринимательства в регионе. При доходе до 500 тысяч лари в год, налог составляет всего 1%. К тому же в стране нет ограничения для иностранцев, стремящихся развивать свой бизнес в Грузии.

Многие ниши, которые в других странах уже практически полностью заняты, здесь только на начальном этапе. Возможности для развития не ограничено, особенно учитывая наличия виртуальной зоны для IT-сектора и наличие СИЗ.

Источник: pbservices.ge

Потенциал малого бизнеса в Грузии

Активное развитие туризма в регионе открывает просто огромные перспективы для малого бизнеса. Появляются все новые реализованные идеи, которые быстро становятся популярными:

сувенирная продукция;

аренда оборудования для дайвинга, парашютного спорта, подъема в горы, походов;

услуги гида и проведение экскурсий по достопримечательностям;

продажа молочной продукции;

мастер-классы;

творческие студии по виноделию, гончарному мастерству и др.;

продажа свежих сухофруктов;

рестораны, кафе, бары;

организация детских праздников, игровых комнат и развлекательных мероприятий;

услуги риелтора и многое другое.

Преимущества грузинского рынка для малого бизнеса

Наличие свободных индустриальных зон. Виртуальные зоны для IT. Минимальные налоги для малого и микробизнеса ㅡ 0-1%. Льготное налогообложение для компаний-нерезидентов. Активно развивающаяся экономика и удобное расположение страны.

Особенности регистрации ИП в Грузии

Процедура открытия собственного бизнеса в стране максимально упрощена даже для иностранцев, не являющихся резидентами:

Минимальный пакет документов ㅡ загранпаспорт, сим-карта, юридический адрес, электронная почта и квитанции уплаченных сборов.

Возможность удаленного открытия через посредника по нотариально заверенной доверенности.

Открытие ИП занимает не более 1 рабочего дня.

Автоматическая регистрация в налоговой службе онлайн.

Лучшие виды деятельности для ИП в Грузии

Туризм. Самая перспективная отрасль, включает огромное количество направлений. Недвижимость. Сдача в аренду квартир, апартаментов, домов и помещений для бизнеса. Грузоперевозки. Криптообменники. Строительство. Торговля и т.д.

Советы по выбору вида деятельности для ИП

Выбирайте знакомое и понятное направление для ИП, где есть наработанный опыт. Оценивайте не только перспективы, но и риски. Тщательно выбирайте регион. Ознакомьтесь с налоговыми льготами и возможностями. Детально изучите сроки отчетности и декларирования доходов. Ознакомьтесь с возможными штрафами.

Как проанализировать рынок перед открытием ИП?

Определить деятельность пользующуюся спросом.

Оценить конкуренцию.

Найти недостатки и предложить свои новаторские идеи.

Правильно выбирать место для бизнеса.

Изучать тренды и новаторские идеи, набирающие обороты в других странах.

Квалифицированная помощь в подготовке документов и открытии ИП значительно сократит ваше время на поиск нужной информации. Специалисты PB Services оказывают полное сопровождение на всех этапах открытия бизнеса в Грузии.