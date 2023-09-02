В 2023 году в России угоняли в среднем до 50 автомобилей в месяц, что на 30 меньше, чем в 2022-м, сообщили представители Всероссийского союза страховщиков. Также они назвали самые популярные
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В 2023 году в России угоняли в среднем до 50 автомобилей в месяц, что на 30 меньше, чем в 2022-м, сообщили представители Всероссийского союза страховщиков. Также они назвали самые популярные машины среди угонщиков.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов сообщил, что похитителей интересуют только наиболее востребованные модели авто. В основном это японские, корейские и отечественные машины.

Так, первые три места в этом своеобразном топе среди автомобилей, привезенных из Южной Кореи, занимают Kia Rio, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Из отечественных машин угонщиков больше всего интересуют LADA Granta и Largus, а среди транспортных средств от японского автопрома – Toyota Camry и RAV4.

Есть у угонщиков свои «предпочтения» и в сегменте дорогих авто. В текущем году чаще всего угоняли «Мерседесы» и BMW, а также премиальные Infiniti и Lexus. Последние две марки похищают исключительно под заказ, так как сбыть их довольно сложно.

Представители ВСС уточняют, что речь идет только о застрахованных машинах, поэтому результаты вполне могут отличаться от статистики ГИБДД.

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