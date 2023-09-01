1 сентября – не только начало учебного года, но и пора для вступления в силу самых обсуждаемых перемен в жизни россиян. Изменения коснулись медицинской и образовательной сферы, а также транспортных услуг и возможностей для путешествий.

Так, в силу вступает закон, который запрещает взимать плату с пациентов, имеющих полис ОМС, за скорую, поликлиническую, паллиативную и специализированную помощь. Также бесплатным будет и стационарное лечение.

В медицинской сфере изменяется также порядок продажи рецептурных лекарств. Все рецепты на психотропные и наркотические препараты теперь будут вноситься в систему мониторинга. По словам экспертов, это никак не отразиться на покупателях, они этих технических тонкостей даже не заметят.

В образовательной сфере учеников ожидают начальная военная подготовка в 10-11 классе. Ее объединят с уроками по ОБЖ.

Кроме того, в школы возвращаются серебряные медали, которые планируется вручать ученикам, закончившим общеобразовательное учреждение с одной или двумя оценками «хорошо».

В транспортной сфере серьезные изменения ждут таксистов. Россияне, которые зарабатывают частным извозом в свободное от работы время, теперь будут обязаны оформить патент самозанятого либо зарегистрировать ИП.

Также появляются новые штрафы за неисправности автомобилей. К примеру, 500 рублей придется заплатить, если автомобилист использует летом шипованные шины, допускает подтекание тормозной жидкости, ездит с нефункционирующими антиблокировочной системой тормозов или стояночным тормозом. Также нельзя использовать оптику, не соответствующую эксплуатационным документам на авто.

В социальной сфере вступают изменения в закон, позволяющие взять дополнительные 24 дня отпуска для ухода за ребенком-инвалидом. При этом о таком намерении сотрудник должен заранее предупредить работодателя.