В строительстве современных торговых центров, складских комплексов и жилых домов часто применяются новейшие технологии, которые призваны не создавать повышенную нагрузку на фундамент и обеспечивать эстетичность внешнего вида снаружи и максимальный комфорт внутри. Именно к таким материалам относятся сэндвич панели, отвечающие всем новейшим требованиям.

Один квадратный метр стены с применением этого уникального материала возводится в 80 раз быстрее, чем с использованием железобетонных конструкций, кирпича или пеноблока. При этом по другим характеристикам он не уступает традиционным технологиям.

Почему сэндвич-панели

Быстрый монтаж – одно из основных достоинств сэндвич-панелей. Они изготавливаются в заводских условиях точно по представленным заказчиком размерам, дает возможность монтировать до 90 квадратных метров за 24 часа. Но это не единственное преимущество материала.

Сэндвич-панели представляют собой многослойные конструкции, в которых используются самые разнообразные утеплители – минеральная вата, пенополиизоцианурат, пенополиуретан или пенополистирол. Благодаря этому обеспечиваются высокий уровень термоизоляции и минимальная потеря тепла. Кроме того, материал обеспечивает и другие преимущества:

экономия затрат на доставке материала, погрузочно-разгрузочных работах и на монтаже. Панели собираются подобно конструктору, что существенно упрощает процесс строительства;

возможность проводить строительные работы при температурах от -30 градусов. Дом будет возводиться и в холодное время года без пауз;

универсальность, возможность монтажа на стальной, деревянный, железобетонный каркас;

отличная вентиляция, позволяющая поддерживать выбранный температурный и влажностной режим в помещении;

надежность и долговечность.

Кроме того, сэндвич-панели могут изготавливаться в любой цветовой гамме. Если наполнитель выполняется из минваты, то материал полностью отвечает современным стандартам.

Основными параметрами выбора панелей являются ширина и длина изделий, позволяющие вписать изделия в любой интерьер. Это преимущество в текущей ситуации является одним из самых ключевых, позволяя возводить здания, отвечающие всем современным требованиям.

Сэндвич-панели от производителя

Приобретение материала от производителя позволяет рассчитывать на адекватную цену и отсутствие розничных накруток, которые активно используются посредниками. Помимо этого, можно воспользоваться выгодными услугами по изготовлению и доставке сэндвич-панелей, которые позволяют получить строительный материал, полностью отвечающий требованиям по цветовой гамме и размерам.

Кроме того, в процессе изготовления конструкций применяются выбранные заказчиком материалы каждого слоя, от которых во многом зависят все характеристики будущего здания и сооружения, его тепло-, паро-, звукоизоляционные свойства.