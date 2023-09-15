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Средняя стоимость новых отечественных автомобилей за август 2023 года впервые поднялась выше отметки в 1 миллион рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Годовой рост средней цены новых автомобилей российского производства составил 4,4%, при этом средняя стоимость только за август 2023 года поднялась на 1,1%. Таким образом, в августе текущего года средняя цена нового автомобиля российской сборки составила один миллион и пять тысяч рублей.

Однако в России подорожали не только отечественные автомобили, но также и машины иностранного производства. При этом, если за август средняя цена новой иномарки в России поднялась всего на 2,1%, то в годовом исчисление рост средней стоимости составил внушительные 18%. В настоящий момент российские граждане могут приобрести автомобиль, импортированный из других стран, в среднем за 2,3 миллиона рублей.

Рынок автомобилей иностранного производства бывших в употреблении показал самый внушительный рост цен. В годовом выражении стоимость среднестатистической иномарки на вторичном рынке составила рекордные 1,23 миллиона рублей. Рост за год составил внушительные 26,4%, а за август – 3,3%.

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