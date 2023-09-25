Наука и техника являются основной движущей силой развития современного человечества. Поэтому российские ученые из Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провели анализ самых перспективных форсайт-проектов в мире, чтобы выделить основополагающие тренды научно-технологического развития до 2030 года.

По словам Александра Соколова, Артема Шашкова и Сергея Шашнова, в результате анализа передовых проектов крупнейших стран и аналитических центров удалось выделить 5 основных мегатрендов, 12 актуальных тенденций мировой социальной трансформации, а также сформировать на их базе список из 241 передовой технологии.

Пять мегатрендов, по мнению российских исследователей, представляют собой «Цифровой мир», «Изменение социальной структуры», «Рутинный риск», «Изменение мирового порядка» и «Глобальное изменение окружающей среды и использования ресурсов». При этом перспективные технологии будущего разбили на шесть основных групп: «Цифровая трансформация», «Производство и материалы», «Медицина и здравоохранение», «Городская среда», «Безопасность и эксплуатация» и «Энергия и окружающая среда».