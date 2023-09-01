У населенных пунктов Ягодное и Берховка на северных подступах к Артемовску ВСУ предприняли очередную попытку наступления. Но подразделения противника были уничтожены российскими десантниками.

Пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что из-за дефицита техники противник бросает в атаку лишь пехотные подразделения. По словам бойца с позывным «Витязь», в результате боя ВСУ понесли серьезные потери убитыми и ранеными. При этом они даже не забирают тела погибших, так как без техники подобраться к ним довольно сложно.

С пытавшимися наступать формированиями разобрались подразделения ВДВ на боевых машинах десанта (БМД). Они подошли вплотную к врагу и открыли интенсивный огонь из 30-миллиметровых пушек с близкого расстояния.

Атака оказалась сорвана, ВСУ с потерями отошли на исходные позиции.