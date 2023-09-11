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Пассажир самолета, следовавшего из Таиланда в Россию, во время полета попытался открыть дверь и после приземления лайнера угодил в полицию. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Aviaincident.

Инцидент произошел на борту самолета B-777-300ER с регистрационным номером RA-73135, который следовал рейсом AFL273 Бангкок (Суварнабхуми, Таиланд) – Москва (Шереметьево). Во время полета пассажир, предположительно пьяный или находящийся под действием наркотических веществ, попытался открыть дверь самолета в воздухе.

На устные замечания бортпроводников пассажир не реагировал, после чего экипаж самолета совместно с другими пассажирами обездвижили разбушевавшегося мужчину и усадили на место 11G. При этом физических повреждений другим пассажирам и членам экипажа мужчина не нанес. Также хулиганские действия мужчины не насели ущерб оборудованию воздушного судна.

Сразу же после приземления хулиган был передан представителям правоохранительных органов в аэропорту Шереметьево.

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