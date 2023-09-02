Представители туристического бизнеса предложили российскому правительству рассмотреть ряд мер, призванный к 2030 году увеличить турпоток иностранных граждан в Россию до 16 миллионов человек в год. Об этом в своем материале сообщает издание «РБК».

Ключевыми мерами для увеличения туристического потока в Россию со стороны иностранцев, по мнению представителей турбизнеса, является отказ от принципа «паритета авиации», введения режима «открытого неба» для авиакомпаний из других стран, облегчения визового режима и упрощения финансовых операций для иностранных граждан.

В рамках предложений планируется до конца 2023 года реализовать проект виртуальной «карты туриста», в основе которой будет лежать национальная платежная система «Мир». Также предлагается увеличить предельный размер валюты, которые можно будет ввозить в страну гражданам других государств, без необходимости ее декларирования.