Авторы портала WhatCar составили список самых ненадежных автомобилей, представленных на вторичном рынке, с бензиновым силовым агрегатом. Примечательно, что некоторые модели из списка пользуются большой популярностью у российских автолюбителей.

Первой моделью в рейтинге самых проблемных машин стал Mini Cooper, сходивший с конвейера с 2007 по 2014 года. 48% владельцев данных автомобилей наиболее часто обращались в автомастерские с проблемами, связанными с двигателем или электрикой.

На втором месте оказалась модель, которая пользуется огромным спросом на российском рынке подержанных автомобилей, а именно – Skoda Octavia 2004-2013 годов выпуска. 47% владельцев данных автомобилей жалуются на часто возникающие проблемы не только с электрикой и силовой установкой, но также и подвеской автомобиля.

На третьем и четвертом местах расположилась пара японских моделей – Nissan Micra и Nissan Qashqai. 47% владельцев модели Micra 2010-2016 годов выпуска столкнулись с проблемами в подвеске, двигателе и электрике. При этом 46% владельцев модели Qashqai 2014-2021 годов выпуска обращались в сервисы с проблемами силового агрегата, электрики, кондиционера и аккумуляторной батареи.

Замыкает пятерку рейтинга самых проблемы авто с бензиновым двигателем немецкий седан Mercedes-Benz C-Class 2014-2021 годов выпуска, 46% владельцев которых столкнулись с проблемами, связанными с электрикой, силовой установкой и выхлопной системой.