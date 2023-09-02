Бесплотные аппараты, которые использует Украина, не видны на экранах радаров, так как выполнены из прессованного картона. Однако у них есть один недостаток, который не позволит Киеву задействовать дроны в ненастную
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бесплотные аппараты, которые использует Украина, не видны на экранах радаров, так как выполнены из прессованного картона. Однако у них есть один недостаток, который не позволит Киеву задействовать дроны в ненастную погоду, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что для изготовления беспилотников совсем не обязательно применять металл. Любые материалы, в том числе и картон, способны его заменить, одновременно существенно снижая стоимость БПЛА,

Однако спрессованный картон – это материал, который боится влаги. Он просто размокает под ее воздействием, из-за чего в проливные дожди беспилотники становятся бесполезными. Кроме того, они могут выходить из строя из-за перепадов температур.

Во всем остальном картон справляется со всеми функциями, которые выполняет металл. При этом он делает БПЛА невидимыми для радиолокационных станций, что создает проблемы при отражении атак.

Ранее издание Business Insider сообщало, что для изготовления украинских беспилотников Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS) применяется картон, пропитанный воском, который обеспечивает защиту от влаги.

Вам может понравиться
Испания использует конфликт на Украине в своих интересах. Она отправляет в Киев неликвидное оружие, получая при этом двойную выгоду, заявил военный историк Юрий Кнутов. Он пояснил, что поставляя на Украину

Военный историк Кнутов: Испания поставляет Украине неликвидное оружие

Испания использует конфликт на Украине в своих интересах. Она отправляет в Киев неликвидное оружие, получая при этом двойную выгоду, заявил военный историк Юрий Кнутов. Он пояснил, что поставляя на Украину
В социальной сети X (ранее Twitter – заблокированный в РФ) пользователи активно обсуждают вероятность начала Третьей мировой после атаки роя беспилотных летательных аппаратов аэропорта в Пскове. Поскольку существует большая вероятность

Возможно ли начало Третьей мировой после удара по Пскову – аудитория Twitter

В социальной сети X (ранее Twitter – заблокированный в РФ) пользователи активно обсуждают вероятность начала Третьей мировой после атаки роя беспилотных летательных аппаратов аэропорта в Пскове. Поскольку существует большая вероятность
В новом сезоне телешоу «Давай поженимся», которое вышло на экраны впервые после 24 февраля прошлого года, вместо астролога Василисы Володиной участвует искусственный интеллект. Он прогнозирует совместимость пар, а также помогает

Лариса Гузеева после скандала из-за Василисы Володиной уехала из России

В новом сезоне телешоу «Давай поженимся», которое вышло на экраны впервые после 24 февраля прошлого года, вместо астролога Василисы Володиной участвует искусственный интеллект. Он прогнозирует совместимость пар, а также помогает