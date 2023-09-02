Бесплотные аппараты, которые использует Украина, не видны на экранах радаров, так как выполнены из прессованного картона. Однако у них есть один недостаток, который не позволит Киеву задействовать дроны в ненастную погоду, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что для изготовления беспилотников совсем не обязательно применять металл. Любые материалы, в том числе и картон, способны его заменить, одновременно существенно снижая стоимость БПЛА,

Однако спрессованный картон – это материал, который боится влаги. Он просто размокает под ее воздействием, из-за чего в проливные дожди беспилотники становятся бесполезными. Кроме того, они могут выходить из строя из-за перепадов температур.

Во всем остальном картон справляется со всеми функциями, которые выполняет металл. При этом он делает БПЛА невидимыми для радиолокационных станций, что создает проблемы при отражении атак.

Ранее издание Business Insider сообщало, что для изготовления украинских беспилотников Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS) применяется картон, пропитанный воском, который обеспечивает защиту от влаги.