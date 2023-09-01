Беспилотные летательные аппараты Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), используемые киевским режимом для атаки объектов в Курской области, способны нести до 3 килограмм груза. Издание Business Insider опубликовало материал об
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Беспилотные летательные аппараты Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), используемые киевским режимом для атаки объектов в Курской области, способны нести до 3 килограмм груза. Издание Business Insider опубликовало материал об особенностях беспилотников, сделанных из картона.

По словам автора статьи, австралийское правительство в марте текущего года анонсировало новость о поставках ВС Украины дронов PPDS в количестве от 100 единиц ежемесячно в рамках очередного пакета предоставления военной помощи. При этом стоимость одного картонного беспилотника составляет около 3,5 тысяч долларов.

Дрон поставляется в коробках со следующим содержимым: легкий каркас, авионика и двигательная установка. Размах крыльев картонного дрона составляет около двух метров, а максимальная дальность полета с полезной нагрузкой в 3 килограмма равно 120 километрам.

При этом корпус беспилотника выполнен из вощеного картона. По словам исследователя БПЛА из Университета штата Оклахома Джейми Джейкоба, подобный материал корпуса не восприимчив к излучению радарных установок, что повышает малозаметность дрона.

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