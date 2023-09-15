В ходе активных боевых действий, которые никто не отменял и которые начнутся сразу же после окончательного провала контрнаступления ВСУ, целями российской армии станут Николаев и Одесса. В этом уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что цели специальной военной операции, которые поставил президент России Владимир Путин, должны быть достигнуты в полном объеме. Но получить желаемый результат отсиживаясь в обороне невозможно. Его принесет только наступление. Именно поэтому переход в атаку станет первым действием ВС РФ после провального контрнаступления ВСУ.

Ранее практически то же самое заявлял и политолог Ростислав Ищенко. Он пояснил, что единственный способ защититься от вражеских атак с применением беспилотников и ракет – это победа в наземных боях. А добиться ее можно только в ходе полномасштабного наступления. Причем его целью должно быть освобождение всей территории Украины, так как иначе обеспечить национальную безопасность РФ не представляется возможным.