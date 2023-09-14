Киев будет продолжать наносить ракетные удары по Крыму и по территории России. Чтобы предотвратить их, можно заниматься усилением ПВО, однако противовоздушная оборона тоже не резиновая и не может перехватывать абсолютно все, особенно при комбинированных атаках. Именно поэтому единственный способ защититься от ударов – это перейти в наступление и как можно скорее достичь всех целей спецоперации, уверен политолог Ростислав Ищенко.

«Надо победить на поле боя и тогда они перестанут летать. А победить можно только в наступлении. Сейчас складывается благоприятная обстановка, потому что ВСУ выдыхаются. Они ввели в бой все свои резервные бригады и нигде не прорвались. А их западная “группа поддержки” вздыхает, и сама пишет о том, что они выдохлись», – рассказал эксперт порталу «Военное дело».

Ищенко пояснил, что нужно поймать момент, когда ВСУ не смогут наступать, но еще не выстроят оборону. Это позволит одним сокрушительным ударом обрушить участок фронта. Если повторить это несколько раз, можно полностью обвалить его и добиться победы.