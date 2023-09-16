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В резерве ВСУ для продолжения контрнаступления осталось не более 12-15 тысяч боевиков, но назвать «контрнаступом» то, что происходит на поле боя, довольно сложно. Киев ведет хаотичные сражения, позиционные боевые действия в тактических зонах и без какой-то масштабной цели.

Военный эксперт, полковник ВС РФ запаса Анатолий Матвийчук рассказал, что 90 процентов боевиков, мобилизованных под контрнаступление, ВСУ уже потеряли. Причинами являются отсутствие превосходства в воздухе и авиации в принципе, а также недостаточная подготовка мобилизованных, их отправка в зону СВО практически сразу после принудительного призыва.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ждать от контрнаступления хэппи-энда не приходится. Но при этом он заявил, что украинскую экономику нужно переводить на военные рельсы и снова мобилизовать людей.

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