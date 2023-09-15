РИА Новости Крым со ссылкой на радио “Спутник в Крыму” приводит слова политолога Семена Уралова, считающего, что спецоперация уже перешла на новый этап. Эксперт заявил, что сейчас началась борьба на истощение между ВС России и ВСУ. Причем украинская сторона особенно активизировала свои атаки на Республику Крым и город Севастополь.

Политолог отметил, что на данный момент ведется активная борьба за левобережье Херсонской области, поэтому противник активизировал все свои силы и регулярно направляет беспилотники на Крым и Севастополь.

Уралов подчеркнул, что на данный момент обе армии пытаются нанести максимальное поражение друг другу. Однако ВС РФ и ВСУ для этого используют разные методы.

Также эксперт отметил, что Россия рассчитывает только на свои собственные силы, в то время как киевскому режиму оказывает огромную поддержку Запад. “Система разведки – внешняя, финансирование – внешнее, кадры – внешние. В этом смысле у нас нет за спиной таких ресурсов, и приходится рассчитывать только на себя”, – заявил Уралов.