Популярная российская певица Полина Гагарина заявила о съемках сериала со своим участием. Примечательно, что в этом сериале она сыграла главную роль. Об этом артистка рассказала в своем личном блоге.

«Буду “сидеть на двух стульях”. Начинаются съемки в 6-серийном фильме, в котором я играю главную, очень интересную роль. Я вся в соплях… Надеюсь, это добавит колорита роли», – написала артистка

Несмотря на то, что Гагарина не сообщила названия проекта, в котором принимает участие, многие фанаты уверены, что артистка сыграет роль в новом сериале «Красные линии». Этот сериал станет продолжением проекта «Бывшие», в котором Гагарина сыграла роль писательницы Елены Берн.

Полина Гагарина не только эстрадная певица, она является профессиональной актрисой. В 2010 году артистка окончила Школу-студию МХАТ. На ее счету несколько киноролей, а также она принимала участие в озвучивании и дубляже ряда мультфильмов, таких как «Монстры на каникулах», «Оз: Возвращение в Изумрудный город», «Полное погружение» и многие другие.