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Появились подробности ночного удара ВС РФ по Измаилу и Рени с применением дронов-камикадзе «Герань». Тг-канал «Милитарист» сообщает о нанесении значительного ущерба украинской армии.

По порту Измаила прилетело 12 барражирующих боеприпасов, еще 8 ударили по Рени. Помимо портовой инфраструктуры уничтожено несколько железнодорожных составов. Что в них, сказать сложно, однако по версии бывшего украинского премьера Николая Азарова, Киев активно использовал порт Рени для транспортировки оружия и боеприпасов.

Кроме того, ранее сообщалось об уничтожении автомобилей, предназначенных для транспортировки горюче-смазочных материалов, которые в момент атаки как раз находились под погрузкой. Это означает, что ВСУ потеряли большое количество топлива для своей бронетехники.

На многочисленных видео и фото, появившихся в Сети, видны горящие бензовозы, грузовые авто и железнодорожные составы. Судя по всему, они уже были готовы к отправке, но точные удары разрушили планы.

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