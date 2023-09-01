Запад не отправил на Украину около 35-40 процентов обещанной техники и вооружений. Произошло это из-за провала контрнаступления и опасений, что оружие окажется в руках российских военных, рассказал порталу Ura.ru подполковник МВД запада Олег Иванников.

Он отметил, что даже если бы Киев платил за предоставляемое западное вооружение и сам заключал контракты, гарантий того, что Запад прислал бы именно обещанную технику, он все равно бы не получил.

В то же время США и их союзники обещают выполнить все взятые на себя обязательства. Однако они планируют заменить их другими поставками.

Всего же на данный момент выполнено около тех же 40 процентов контрактов, не более, уверен Иванников.