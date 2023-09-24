Российские умельцы пытались установить систему полного привода на легковые модели АвтоВАЗа задолго до выхода в свет автомобиля Lada Tarzan, представлявший собой заводской вариант установки кузова от моделей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 на шасси от внедорожника «Нива». Журнал «За рулем» в своем материале рассказал об интересном самодельном гибриде из классической модели ВАЗ 2106 и «Нивы».

Поскольку классические модели АвтоВАЗа с задним приводом имеют очень много схожих конструкторских решений с внедорожником «Нива», то переделка классики в полноприводную машину была достигнута весьма простыми методами.

Отечественный кулибин скрестил кузов от ВАЗ 2106 с полноприводным шасси «Нивы». При этом под капотом своеобразного гибрида остался двигатель объемом 1,5 литра, развивающий мощность в 72 л. с., от классической модели «шестерки» с индексом 21065-01. При этом гибриду досталась 4-ступенчатая коробка переключения передач, передний и задний мосты, а также колеса с подвеской от «Нивы».

Примечательно, что в 2019 году данный автомобиль был продан новому владельцу за 380 тысяч рублей. На тот момент заявленный пробег автомобиля составлял 70 тысяч километров.