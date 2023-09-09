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Актриса Екатерина Гусева высказалась по поводу Аллы Пугачевой и других артистов, покинувших Россию и продолжающих критиковать ее политику из-за рубежа. Она отметила, что пора бы им признать свои ошибки.

По словам заслуженной артистки России, все уехавшие за границу представители шоу-бизнеса давно об этом пожалели. Но они не хотят признавать свою неправоту.

«Сейчас-то все понятно — а первое время было очень тяжело, многие испугались, многие не разобрались, запутались, а теперь из-за гордыни, самолюбия отстаивают свою точку зрения, до сих пор отстаивают, чтобы не показаться дураком. Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся», – заявила Гусева в интервью «Аргументам и фактам».

Она добавила, что никакой личной неприязни к Пугачевой, Чулпан Хаматовой и прочим не чувствует. По ее словам, они сделали свой выбор, пусть он и оказался совсем неверным. Сейчас им стоило бы прислушаться к голосу разума и признать ошибки, чтобы заслужить прощение хотя бы у поклонников.

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